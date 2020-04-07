Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışındaki temsilcilerimizle videokonferanslarımıza Batı Avrupa ülkelerinde görevli Ticaret Müşavirlerimizle ve Ataşelerimizle başladık. Hem Koronavirüs Pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü
07.04.2020 - 00:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 00:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle video konferans yöntemiyle ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
694418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/694418.aspx
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