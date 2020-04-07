Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışındaki temsilcilerimizle videokonferanslarımıza Batı Avrupa ülkelerinde görevli Ticaret Müşavirlerimizle ve Ataşelerimizle başladık. Hem Koronavirüs Pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.