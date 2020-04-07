Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs şoku öncesi ilk çeyrekte Türk ekonomisinin yüzde 6 seviyesinin üzerine çıktığını kaydeden Winslow, “İkinci çeyrekte sert bir daralma bekliyoruz. Evlerde kalma sürecinin sonunda ekonomik aktivitelerin normalleşmesiyle, üçüncü çeyrekte ise daha yatay bir büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte iyileşmenin görülmesini öngörüyoruz. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 4,5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz” dedi. Teşvik ve önlemlerin ekonomik aktivite için destek sağlayacağını belirten Winslow, yıl sonunda enflasyonun yüzde 8,5, faizin de yüzde 8,75’e ineceği tahmininde bulundu.