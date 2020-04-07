Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,06 değer kazandı. Endeks, 1.900,93 puan artışla 93 bin 972,06 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04 değer kazandı.Holding endeksi ise yüzde 2,93 arttı.
Borsa, ilk yarısında yükseldi
07.04.2020 - 13:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,06 değer kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
694562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/694562.aspx
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