Bakan Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"
Bakan Albayrak: 4,4 milyon aileye nakdi yardım vereceğiz
07.04.2020 - 18:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Albayrak,
694647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/694647.aspx
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