Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle Çin’de ilk defa can kaybı yaşanmaması ve özellikle İtalya ile İspanya’da ölüm ve vaka sayısının ivme kaybetmesi, hastalığın yayılımı açısından sakin bir sürece girileceği beklentilerini artırdı. Buna ekonomiyi canlandırmak için benzeri görülmemiş süper teşvikler de eklenince global piyasalarda iyimserlik artıyor. ABD’den Avrupa’ya kadar birçok ülkede hükümetlerin ve merkez bankalarının teşviklerine, Japonya’nın 990 milyar dolarlık paketi de eklendi. Çin ve Japonya borsaları yüzde 2 yükseldi. Hindistan’da kazançlar yüzde 6’ya vardı. ABD ve Avrupa borsaları da, ortalama yüzde 3 civarında prime imza attı. Pozitif görünüm iç piyasada da kendini gösterdi. Hafta başında 6,80’e kadar yükselen dolar, yeniden 6,70’in altını gördü. Ardından 6,75 TL civarında denge bulmaya çalıştı. Geçen haftayı 90 bin puanın altından tamamlayan BİST 100 endeksi ise haftanın ilk iki işlem gününde 95 bin puana yaklaştı. Analistler, pozitif haber akışı devam ettikçe hisse senetlerinde yükselişlerin süreceğini, döviz ve altının ise zirvelere yakın seyrettiğini ve iyimserlikle birlikte düşüşe geçebileceğini belirtiyor. Altının gram fiyatı da 360 TL’yi gördükten sonra gevşemeye başladı.