Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazandı. Endeks, 188,86 puan artışla 92 bin 570,68 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,01 azaldı.
Borsa, ilk yarısında yükseldi
08.04.2020 - 13:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
694846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/694846.aspx
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