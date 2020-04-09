Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, istihdamı korumak maksadıyla bir çalışma daha başlatıldı. Hazırlanan kanun teklifine göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak. İşverenlerin fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilecek. Fesih yasağı olan işveren, işçilerini ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL olmak üzere aylık 1177 lira ödeme yapılacak. 15 Mart 2020’den sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük aynı tutarda ödeme yapılacak. İşçinin, çalıştırıldığı hâlde ‘ücretsiz izne çıkarıldığı’ beyan edilip devletten para talep edildiği tespit edildiğinde Sosyal Güvenlik Kanunu’ndaki cezaların 4 katı ceza uygulanacak.

İşverenlerin görüşüne sunulan teklif taslağındaki diğer maddeler şöyle:

- Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hâllerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak.

- Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.