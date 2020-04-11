Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, bir taraftan da pandemi sonrası yatırım planları gözden geçiriliyor. Bu süreçte Türkiye; jeopolitik konumu, genç nüfusu, yetişmiş iş gücü potansiyeli ve virüsle mücadelede diğer ülkelere göre gösterdiği performans ile bir adım öne çıkıyor. Chatham House’un Konsey Başkanı, ünlü İngiliz ekonomist Jim O’Neill, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasaların yatırım için cazip göründüğünü söyledi. Daha önce İngiltere’de Hazine Bakanlığı görevinde bulunan Jim O’Neil “Çok büyük mali politika genişlemeleri gördük. Türkiye ve gelişmekte olan piyasalar, değer seviyeleri nedeniyle oldukça cazip. Bu ortamda cesaret eden yatırımcı, bir süre sonra pozitif karşılığını görecek. Çin, koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına aldı. Ekonomik toparlanma işaretleri görüldü. V şeklinde küresel bir toparlanma da imkânsız olmayabilir. Bulunacak bir aşı ya da koronavirüs hastalarının takip ve kontrolünde daha iyi seviyeye ulaşılması, toparlanmayı hızlandıracak” dedi.

Bu arada Dubai’nin başarılı iş adamlarından Jassem Alzaabi de, yakın zamanda gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından, yeni projelerine Türkiye’de başlama kararı aldığını açıkladı. Alzaabi, pandemi sebebiyle bazı bölgelerdeki yatırımlarını askıya aldığını, virüsün kontrol altına alınmasının ardından, adresinin Türkiye olacağını söyledi.