Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Koronavirüs sebebiyle mümkün olan birçok iş evden yapılmaya başladı. Bütün tedbirlerini alarak üretimi devam ettirmeye çalışan iş dünyasının çatı örgütlerinden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) da, Türk ihracatçısının pazarlarını kaybetmemesi için, görüşmelerini ‘online’ yürütüyor. Bu çalışmaları düzenlediği online toplantı ile anlatan DEİK Başkanı Nail Olpak; en önemli hedeflerinin istihdamı koruyarak, süreci mümkün olan en az hasarla geçirmek olduğunu ifade etti. Türkiye’de üretimin bugün itibarıyla yüzde 20 kapasiteyle devam ettiğini bildiren Olpak “Öte yandan tedbirlerini alarak tam kapasite çalışanlar da var. Bir firmamızla konuştum, 40 ülkeye ihracat yapıyor ve devam ettiriyor. İlk günlerde duran mobilya ve yatak sektörleri de yeniden makinelerini çalıştırdı. Yani insanlar eve kapandı ama mobilyasından vazgeçmiş değil. Bunu memnuniyetle görüyoruz” dedi.

SAĞLIK, SONRA ÜRETİM...

Dünyada trilyon dolarlık destek rakamlarının uçuştuğunu, bazı ülkelerin para basarak halkın cebine koyduğunu söyleyen Olpak, Türkiye’de ise tedbirlerin hızlı, yerinde ve uygulanabilir olduğunu dile getirdi. Bugün itibarıyla sağlığın hemen ardından istihdam ve üretimin geldiğini söyleyen Olpak “İşletmeleri durdurur, istihdamı koruyamazsak kaos olur. Üç ay durduralım, devlet baksın demek kolay ama rasyonel değil” şeklinde konuştu. Bu krizin sonunda dünyanın değişeceğini, kimin büyük olacağını, AB’nin dağılıp dağılmayacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Olpak “Almanya, Fransa ve Japonya, üçüncü ülkelerde bizimle birlikte yatırım yapmak istiyor. Bunun sebebi de Türkiye’nin hızlı karar alıp uygulaması. 11 ayda fuar merkezi inşa edip kullanıma sunuyoruz” ifadesini kullandı. Dünyada şu anda ihracatı en kolay yapılacak ürünün gıda olduğunu söyleyen Olpak “Gıda konusu önemliydi ama bunu şimdi daha iyi fark ettik” dedi.

VERGİSİNİ VERENE DAHA ÇOK İNDİRİM

Nail Olpak “Salgın başladığında devlet mücbir sebepten yararlanan sektörleri açıkladı. Şimdi etkilenmeyen yok. Bu sebeple SGK primi ve vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirene sağlanan yüzde 5’lik indirim artırılabilir. Böylece ödeme yapabilenler, hazineye kaynak sağlar” dedi.

İLK 'KISA' ÖDENEĞİ 5 MAYIS'TA TAMAM

Kamuya ait ödemelerin ertelenmesi, KGF destekli krediler ve kısa çalışma ödeneğini çok önemsediklerini dile getiren Olpak “İlk kısa çalışma ödeneği 5 Mayıs’ta yapılacak. Yüzde 99’u kabul edilecek. Şirket, sektör ayrımı yok. Taliplilere kabul geldikten sonra süreç başlayacak” şeklinde konuştu.