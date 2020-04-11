Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ticaret amacıyla Türkiye’den transit geçecek araç ile şoförlerinin uyması gereken kuralları belirleyen genelge yayınladı. Buna göre;

∂ Araç şoförünün sağlık kontrolü yapılacak, hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi veya kişilere geçiş izni verilmeyecek.

∂ Şoförlerin yurt içindeki molalarında maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda dezenfektan ve gıda malzemesi bulundurmaları gerekecek.

∂ Araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek. “Araç takip sistemi” üzerinden izlenmesi suretiyle, 36 saat içinde ülkeden ayrılmaları sağlanacak.

∂ Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacak. İhtiyaç halinde bu araçlara eskort eşlik edecek.

∂ Şoförlerden, zaruri hâller dışında bekleme yapmayacaklarına ilişkin taahhütname alınacak, uyulmadığı takdirde cezai işlem yapılacak.

∂ Giriş izni verilmeden önce, araçların karşı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak.

∂ İlaç, tıbbi malzeme ve gıda taşıyan yabancı araçlar ile şoförlerin girişlerine, gerekli kontroller yapılmak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeyecek.