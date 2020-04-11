ankadan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının küresel piyasalarda neden olduğu dalgalanmaya rağmen, sağlanan kredinin maliyetinin geçen yılın altında kaldığı vurgulandı. Bu büyüklükteki kredinin Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’na olan güvenin bir kez daha teyidi olduğunun altı çizilen açıklamada, Emirates NBD Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatörlüğünde sağlanan, 597 milyon avro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan bir yıl vadeli kredinin maliyetinin, geçen yılki avro maliyetinin 40 baz puan, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2,00 ve Libor+2,25 olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Ziraat Bakasından 1,1 milyar dolarlık sendikasyon
11.04.2020 - 04:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. B
Etiketler : ziraat bankası,
695637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/695637.aspx
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