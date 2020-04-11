Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ankadan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının küresel piyasalarda neden olduğu dalgalanmaya rağmen, sağlanan kredinin maliyetinin geçen yılın altında kaldığı vurgulandı. Bu büyüklükteki kredinin Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’na olan güvenin bir kez daha teyidi olduğunun altı çizilen açıklamada, Emirates NBD Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatörlüğünde sağlanan, 597 milyon avro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan bir yıl vadeli kredinin maliyetinin, geçen yılki avro maliyetinin 40 baz puan, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2,00 ve Libor+2,25 olarak gerçekleştiği ifade edildi.