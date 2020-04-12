Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tur Assist, Vodafone’un Bulut Santral Çözümü ile iletişim altyapısı, yönetim ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırırken fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanabiliyor. Tur Assist’in dışarıdan hizmet sağladığı otomotiv, finans, sigorta, konut, sağlık başta olmak üzere geniş yelpazedeki hizmet sağlayıcıları çağrıları artık 24 saat kesintisiz yanıtlayabilirken şirket merkezindeki personel de evlerinden çalışarak iş yerindeymiş gibi çağrılara cevap verecek.