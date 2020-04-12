Tur Assist, Vodafone’un Bulut Santral Çözümü ile iletişim altyapısı, yönetim ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırırken fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanabiliyor. Tur Assist’in dışarıdan hizmet sağladığı otomotiv, finans, sigorta, konut, sağlık başta olmak üzere geniş yelpazedeki hizmet sağlayıcıları çağrıları artık 24 saat kesintisiz yanıtlayabilirken şirket merkezindeki personel de evlerinden çalışarak iş yerindeymiş gibi çağrılara cevap verecek.
Vodafone Business çağrı merkezlerini eve taşıyor
12.04.2020 - 03:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 03:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanyol Mapfre Grubu’na bağlı MAPFRE ASISTENCIA’nın Türkiye şirketi Tur Assist, çalışanlarına ve hizmet sağlayıcılarına uzaktan çalışma imkanı sunmak için Vodafone Business çözümlerini seçti.
Etiketler : vodafone,çağrı merkezi,
695884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/695884.aspx
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