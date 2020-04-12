Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferansla katıldığı G20 Enerji Bakanları Toplantısı’nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya 20’nin üzerinde ülkeden bakan düzeyinde katılım olduğunu ifade eden Dönmez; Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Enerji Forumu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi uluslararası kurumların temsilcilerinin de toplantıya iştirak ettiğini bildirdi. Dönmez, toplantının en önemli konusunun, koronavirüs salgınının piyasaya etkileri olduğunu belirterek, pandeminin sosyal hayatı ve ekonomik aktiviteleri son derece yakından etkilediğini dile getirdi. G20’nin içinde dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticilerinin yanı sıra, talep tarafını temsil eden tüketici ülkelerin de bulunduğuna işaret eden Dönmez “Vurgulanan ortak nokta şu; hem arz hem de talep tarafının dayanışma ve yardımlaşma içinde olmak gerekiyor. Özellikle son birkaç haftadır fiyatlardaki oynaklık, hemen hemen tüm katılımcılar tarafından gündeme getirildi. Fiyatların düşüklüğü veya yüksekliğinden ziyade, öngörülememiş olması ve oynaklığı piyasaları daha olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Bakan Dönmez, Covid-19 nedeniyle tüm tüketim maddelerinde olduğu gibi enerji ürünlerinde de ciddi bir daralmanın söz konusu olduğuna dikkati çekerek, krizden önce günlük ortalama 100 milyon varil üretim-tüketim dengesinin bulunduğu küresel petrol piyasasında, talep tarafında günlük 20 milyon varillik azalma olduğunu söyledi. Bunun ulaşım sektörünün ciddi anlamda durmuş olmasından kaynaklandığını ifade eden Dönmez, dünya genelinde üretilen petrolün yaklaşık üçte ikisinin ulaşımda kullanıldığını dile getirdi.