Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel boyutta pandemi niteliği kazanan yeni tip koronavirüsle etkin mücadele için, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve gıda arz güvenliğinin korunması büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla, Hazineye ait atıl tarım arazileri, çiftçinin kullanımına açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Arazilerimizden en etkin şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler bu arazileri bedelsiz olarak kullanacak. Kadınlarımıza ve gençlerimize projede pozitif ayırımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilerimize, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek. Mevcut ekilen alanlardan ziyade, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor. Ekilmedik bir karış tarım toprağı kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “TOKİ Başkanlığımız ile DSİ arasında imzalanan protokolle değişik illerde 25 adet sulama projesini de yapıyoruz. Bu kapsamda, 320 bin hektar araziyi sulayacak projeyle de çiftçimizin yanında olacağız” diye konuştu.

MİLLÎ MISIR TOHUMUYLA 100 MİLYON LİRALIK KATKI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen “Pehlivan07” adlı mısır çeşidinin, standart türlere göre yüzde 7,7 daha fazla verime sahip olduğunu, bu tohumların ekilmesiyle ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli, “Yeni geliştirilen ‘Pehlivan07’ ile birim alandan daha fazla ürün alınacak ve hayvancılığımıza da önemli katkı sağlanmış olacak. Yeni çeşidin üretim ve satışı ihaleyle altı yıllığına özel bir firmaya devredildi” ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİLERİN DİJİTAL PLATFORMU TAMAM

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, koronavirüs salgını sebebiyle artan dijital platformlara ayak uydurarak, çiftçilerin hızlı ve kolay erişimle birçok işlemini yapabileceği Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi’ni (KORBİS) hizmete aldı. KORBİS sayesinde Tarım Kredi ortakları, borç ve birikimlerini online olarak görebilecek, senet, kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebilecek. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Dijital çağa uyum sağlamak için bu yatırımları yapıyoruz” dedi.