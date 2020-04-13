Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak “Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu, 700 bini onaylandı” dedi. Kamu bankalarının bu süreçte kurumsal ve ticari işletmelerin 20,5 milyar liralık kredi borcunu ötelediğini anlatan Bakan Albayrak “795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan, toplam 40,6 milyar liralık borcu da ötelendi. Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İşe Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858’inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi. Kamu bankaları tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bugünlerde, özel bankaları da, bu birliğin parçası olmaya bir defa daha davet ediyorum” çağrısında bulundu. Albayrak, hiçbir kurum veya ülkeyle, farklı bir gündemde görüşme ve taleplerinin olmadığını da vurguladı.