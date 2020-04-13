Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çöpe giden gıdalarla onlarca hastane ve okul yapılabileceğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: Covid-19 nedeniyle günler öncesinden evlerimize kapandık. Ramazan ayını da aynı şekilde evlerimizde geçireceğiz. Özellikle bugünlerde ve ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için, doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide, kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz.