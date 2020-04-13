Çöpe giden gıdalarla onlarca hastane ve okul yapılabileceğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: Covid-19 nedeniyle günler öncesinden evlerimize kapandık. Ramazan ayını da aynı şekilde evlerimizde geçireceğiz. Özellikle bugünlerde ve ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için, doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide, kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz.
Çok gıda aldık israf patladı
13.04.2020 - 03:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 tedbirleri kapsamında evlerde kalan vatandaşların özellikle gıda ürünlerine talebinin artmasına paralel olarak, israfın da çoğaldığına dikkati çekti.
Etiketler : tesk,israf,
696131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696131.aspx
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