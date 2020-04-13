Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OPEC ve OPEC dışı ülkeler perşembe akşamı başlayan 9’uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı’nın ardından cuma sabahı yaptıkları açıklamada, günlük ham petrol üretim miktarlarını 1 Mayıs’tan 30 Haziran’a kadar iki ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararına vardıklarını duyurmuştu. Ancak 23 ülkenin dahil olduğu OPEC+ grubunda Meksika’nın ham petrol üretiminde kesintiye iştirak etmemesi, hafta sonu düzenlenen G20 toplantılarında öne çıkmıştı.

Meksika’nın günlük ham petrol üretimini 400 bin varil düşürmesi istenirken Meksika hükûmeti, millî petrol şirketi Pemex’in ekonomik problemleri sebebiyle 100 bin varillik kesinti yapabileceğini belirtiyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile üçlü telefon görüşmesi yaptı.Görüşme sonrası yapılan açıklamada, “Liderler, küresel piyasayı istikrara kavuşturmak ve dünya ekonomisinin bir bütün olarak sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin petrol üretimini kademeli bir şekilde gönüllü olarak sınırlaması konusunda vardığı anlaşmayı destekledi. Bu anlaşma yürürlüğe giriyor” ifadesi kullanıldı.

Kısıtlama, petrol fiyatlarının yükseleceği anlamına geliyor. Mart ayı başında Rusya ile Suudi Arabistan anlayamayınca petrol üretimi kısılamamış, talep de düşünce Brent petrolün varil fiyatı 20 dolara kadar gerilemişti.