Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı: Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.