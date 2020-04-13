Ticaret Bakanlığı: Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.
Ticaret Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı!
13.04.2020 - 15:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı: Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.
Kaynak: İHA
Etiketler : ticaret bakanlığı,dolandırıcılık,kredi kartı aidatı,
696267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696267.aspx
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