Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, kamu bankalarının ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu ötelerken, 795 bin vatandaşın da konut, ihtiyaç, araç kredisi ile kredi kartları için 40,6 milyar liralık borcunun ötelendiğini ifade etti ve özel bankaları da aynı tavrı göstermeye davet etti. 3 ay boyunca işten çıkarmayı önlemek için bu konuyu yasa güvencesine aldıklarını, bu sürede ücretsiz izne çıkarılanlara 1170 lira aylık maaş desteği vereceklerini söyleyen Albayrak “Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan başvurdu. Bireysel Destek Paketi’ne ise Türkiye genelinde 4 milyon 200 binden fazla başvuru oldu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar TL’nin üzerinde tahsis gerçekleşti. KGF Destekli İş’e Devam Finansmanımız için 34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon TL’lik bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. 25 bin liralık destek finansmanına 289 bin 35 esnafımız başvurdu. Ayrıca 72 bin 82 esnafımız 1000 lira limitli karta başvuru yaptı. bu kapsamda da 1,5 milyar liranın üzerinde destek devreye alınmış oldu” ifadesini kullandı.