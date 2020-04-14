Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, vatandaşlardan talep gelmesi hâlinde Posta Çeki hesapları ve IBAN hesaplarına da yatırdıklarını söyledi. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetine başladıklarını ve sürecin devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, “PTT’nin e-Ticaret platformu ePttAVM.com ve e-Devlet üzerinden oluşan maske talepleri, vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılmak üzere hızlıca PTT Kargo aracılığıyla yola çıktı. Vatandaşlarımız şu konuda müsterih olsunlar; paketleme ve dağıtım işleri güçlü bir ekiple, titiz, güvenli ve disiplinli bir şekilde yürütülüyor. Çalışma ortamlarında maksimum düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Maskeler hijyen kuralları çerçevesinde paketleniyor ve bu işlemin ardından adreslere gönderiliyor” diye konuştu.

EL DEĞMEDEN ÜRETİLİYOR

Bakan Karaismailoğlu, maskelerin paketlendiği ve PTT şubelerine gönderildiği PTT Hadımköy Kargo İşleme Merkezi’ni ziyaret etti. El değmeden üretilen maskeler ücretsiz olarak teslim ediliyor