Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kut, “Şirketten şirkete olan kargolar çok ciddi bir şekilde azaldı. Şirketlerden şahıslara olan kargolar ise hemen hemen geçmişteki seviyesini koruyor. Ürün yelpazesinde değişiklik var. Elektronik üründen daha çok ev eşyaları, gıdalar ve benzeri ürünler hareket etmeye başladı” dedi. Satış artışları sebebiyle personel alımını artırdıklarını belirten Kut, “Bu sektörün de mücbir sebep kapsamına alınması çok önem arz ediyor. SGK, KDV gibi ödemelerin ötelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Kut, hâlen sektörde yaklaşık 110 bin kişinin istihdam edildiğini, PTT çalışanları da eklendiğinde bunun 150 bine ulaştığını sözlerine ekledi.