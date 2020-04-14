Kut, “Şirketten şirkete olan kargolar çok ciddi bir şekilde azaldı. Şirketlerden şahıslara olan kargolar ise hemen hemen geçmişteki seviyesini koruyor. Ürün yelpazesinde değişiklik var. Elektronik üründen daha çok ev eşyaları, gıdalar ve benzeri ürünler hareket etmeye başladı” dedi. Satış artışları sebebiyle personel alımını artırdıklarını belirten Kut, “Bu sektörün de mücbir sebep kapsamına alınması çok önem arz ediyor. SGK, KDV gibi ödemelerin ötelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Kut, hâlen sektörde yaklaşık 110 bin kişinin istihdam edildiğini, PTT çalışanları da eklendiğinde bunun 150 bine ulaştığını sözlerine ekledi.
Kargoda ev eşyası ve gıda öne çıktı
14.04.2020 - 03:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, koronavirüs salgını sonrası ‘evde kal’ çağrıları ve sokağa çıkma yasağının ardından elektronik eşyaların kargo paketlerindeki payının azaldığını, ev eşyaları ve gıda maddelerinin öne çıktığını söyledi.
Etiketler : kargo,
696398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696398.aspx
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