Dolar 6,7740 liradan, euro ise 7,4080 liradan güne başladı.
Haftanın ilk işlem gününde 6,7720 liradan alınan dolar, 6,7740 liradan, 7,4060 liradan alınan euro ise 7,4080 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,68 liradan, euro ise 7,30 liradan satılmıştı.