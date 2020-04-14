Dolar 6,7740 liradan, euro ise 7,4080 liradan güne başladı.
Haftanın ilk işlem gününde 6,7720 liradan alınan dolar, 6,7740 liradan, 7,4060 liradan alınan euro ise 7,4080 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,68 liradan, euro ise 7,30 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (14 Nisan güncel dolar ve euro)
14.04.2020 - 09:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? 14 Nisan 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar 6,7740 liradan, euro ise 7,4080 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,
696437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696437.aspx
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