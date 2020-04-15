Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosch’un bu ilave yatırım ile Bursa’daki mevcut 1 milyar 240 milyon liralık yatırım tutarı 1 milyar 740 milyon liraya, 314 olan istihdam sayısı 292 ilave istihdam ile 606 kişiye, 14 olan nitelikli personel sayısı 100 kişiye çıkacak. Yılda 900 bin yeni nesil yüksek basınç pompası üretilecek yatırım için azami nitelikli personel desteği 20 milyon liradan 40 milyon liraya, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine verilen 100 milyon liraya kadar olan destek de 140 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu ilave yatırımın cari açığa katkısının 85 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.