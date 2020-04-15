Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,10 azalarak 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. En fazla dış satım Avrupa’ya gerçekleşti. Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa’ya yapılan dış satım toplam ihracatın yüzde 51’ini oluşturdu. Bu dönemde sektörün oran olarak en fazla ihracat artışı sağladığı ülke ise Çin oldu. Geçen yılın ilk üç ayında 19 milyon 418 bin dolarlık ürün gönderilen Çin’e dış satım bu yılın aynı döneminde yüzde 143 artışla 47 milyon 208 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat da yüzde 24,11’lik artışla 82 milyon 652 bin dolardan 102 milyon 582 bin dolara çıktı. Toplam ihracatın yüzde 52’sini kadın giyim ürünleri oluşturdu.