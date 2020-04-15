İstanbul Kapalıçarşı’da 381,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382 liradan, 2 bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 537 liradan, 348,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,50 liradan, 2 bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 479 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
15.04.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382 lira oldu.
Etiketler : altın,ekonomi,
696830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696830.aspx
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