Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 381,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382 liradan, 2 bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 537 liradan, 348,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,50 liradan, 2 bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 479 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.