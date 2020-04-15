Güne 6,82 düzeyinden başlayan dolar, TL karşısında yükselişe geçti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalardan ötürü yüzde 1'i aşan artış yaşayan parite 6,90 olarak işlem görüyor. Euro ise 7,50 seviyesinden bulunuyor.