Güne 6,82 düzeyinden başlayan dolar, TL karşısında yükselişe geçti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalardan ötürü yüzde 1'i aşan artış yaşayan parite 6,90 olarak işlem görüyor. Euro ise 7,50 seviyesinden bulunuyor.
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor!
15.04.2020 - 18:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar kuru Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 6,90'dan işlem görüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 1’in üzerinde artışla 6,90 liraya yükseldi.
Etiketler : dolar,ekonomi,
696831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696831.aspx
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