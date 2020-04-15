Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak."
Bakan Pakdemirli: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
15.04.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,
696866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696866.aspx
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