Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kapsamda üye ülkeler tarafından ihtiyaçların ve tedarik edilebilecek ürünlerin envanteri çıkarılırken Türkiye’nin Cidde Ticaret Müşavirliği görevlilerinin İKB yetkilileriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmede üye ülkelerin özellikle medikal ekipman, ilaç, gıda ve temel tüketim malzemeleri olmak üzere ciddi manada ürüne ihtiyaç duyduğu da gündeme geldi. İlgili sektörlerdeki üretici ve ihracatçılardan Bankanın, İstanbul ve Ankara’da bulunan ofisleri kanalıyla tedarik edebilecekleri ürün, miktar ve fiyat bilgilerini iletebileceği duyuruldu. Bankanın kurucu üye ülkeleri arasında Türkiye dışında İran, Kuveyt, Libya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrlikleri bulunuyor.