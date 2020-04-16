Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekstil, hazır giyim, deri, halı sektörlerinin ihracatçı birlik başkanları ile video konferans yoluyla görüşme yapan Pekcan, devletin, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüm sektörlerin yanında olduğunu belirterek “İnşallah bu pandemi geçecek ve pandemiden sonraki sürece çok iyi hazırlanmalıyız. Bu süreçte daha önce yapmak isteyip de gerçekleştiremediğimiz altyapımızı hazırlayabiliriz, lojistik merkezleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamlamamız lazım. Türk Ticaret Merkezleri ile ilgili bunun dışında sektörel anlamda desteklerle ilgili yapmamız gereken çalışmalar var. Bunun yanı sıra İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var. Sanal fuarlar, B2B toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılarımıza yeni fırsatlar yeni imkânlar sağlayabiliriz. Belki fabrikalarınızın da sanal ortamda ziyaret imkanıyla tanıtımını sağlayacağız. Türkiye Tanıtım Grubu’nu (TTG) da aktifleştirebiliriz” dedi.