Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 100 yerli malzemelerden üretilen N95 maske filtreleri uluslararası standartlarda test yapan akredite laboratuvarda test edilerek onaylandı. Şu an günlük 10 bin adet civarında üretilen maskke filtresinin en az 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hızlı bir koordinasyonla tarafları bir araya getirdik, bir ay gibi kısa bür sürede ürettik. Testler tamamlandıktan sonra seri üretime geçeceğiz. Üretim hatlarının faaliyete geçmesiyle birlikte bu alandaki dışa bağımlılık tamamen ortadan kalkmış olacak. En az dört firmanın seri üretim kabiliyeti kazanmasını bekliyoruz” dedi. Öte yandan yerli mekanik ventilatör oxivent seri üretime geçirildi. Sağlık Bakanlığı’na mayıs ayı sonuna kadar beş bin adet teslim edileceği öğrenildi.