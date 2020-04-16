Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu aşamada bazı şirketlerin attığı adımlar, birçok sektör, şirket ve hatta ülkeye örnek oldu. Türk şirketleri, tedarikçilerine ön ödemeler yaparak onları zor dönemde destekleyerek çarkların işlemesine katkıda bulundu. Bunlardan biri de Defacto. Marka, 4 milyon kişinin geçim kapısı olan tekstilde tedarikçilerini destekleme kararı aldı. Defacto CEO’su İhsan Ateş “Bazı markalar kesilmiş, üretimi tamamlanmış ürünlerini bile almayınca, tedarikçilerin elinde binlerce mal kaldı, ödeme dengesi bozuldu. Biz ise yaz sezonu için ürettirdiğimiz 19 milyon parça ürün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. 2020-2021 kış sezonu için şimdiden 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Böylece toplamda 900 milyon lira ile sektöre can suyu olacağız” dedi.

DAYANIŞMA ŞART

Tekstil sektörünün yılda 30 milyar dolar ihracat yaptığını, bir milyon kişiyi istihdam ettiğini, yurt dışında birçok ülkede yüzlerce mağaza ile Türkiye’yi temsil ettiğini hatırlatan Ateş, şöyle konuştu: Salgın bitimi sokağa çıktığımızda o zamana hazırlıklı olmalıyız. Gelecek hedeflerimiz için en önemli konu tedarikçilerimizin ayakta kalması. 30’dan fazla ülkede 500’den fazla mağazası olan bir marka olarak sorumluluğumuz var. Tedarikçimizle etle tırnak gibiyiz. Birbirimize ihtiyacımız var.