Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerek işveren gerekse çalışan açısından görüşmelerin yüz yüze yapıldığı inşaat sektöründe iş görüşmesi, evrak teslimi gibi olmazsa olmaz durumları yöneten online uygulamalar mevcut. Bunlardan Workindo’nun CEO’su Erhan Kocabaş “Modern tarihte böyle büyük bir global salgın krizi görmedik. Salgın hayatımızı her alanda etkiliyor. İş dünyası da öyle ama bir şekilde işler yürümeli. Tüm dünyada müteahhitler proje bitim tarihleriyle ilgili vaatlerde bulunuyor. Ödeme dengesi ve yapım süreci aksayacağı için salgın sonunda yüklenici firmalar mevcut projelere hız verecek. Bu kendi içinde fırsatlar da sunuyor. Özellikle salgın kontrole alındıktan sonra ertelenmiş talep, istihdamın artmasına sebep olacak, şirketler gaza basacaktır” dedi. Sistemlerinin inşaat sektörüne özel bir istihdam merkezi olduğunu söyleyen Kocabaş “Salgın süresince mevcut ilanlara başvuru yapan adaylarımızla tek tek iletişime geçiyor ve onları yakından tanımak için ön görüşmeleri online ortamda yapmaya devam ediyoruz. İşverenler de bu görüşmeleri izleyebiliyorlar. Böylelikle salgın döneminde ve önümüzdeki süreçte, işverenin ve adayların zaman ve para kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.