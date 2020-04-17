Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pekcan, toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşandığını belirterek, “Bugünler birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın maksimum noktada olması gereken günler. Sektörlerimizle irtibatımızın sürekliliği önemli. Biz taleplerinizi günü gününe takip ediyoruz” dedi.

İhracatta 2019 yılını yüzde 2.2 artış ve dünyada ihracatı en çok artan 7. ülke olarak kapattıklarını hatırlatan Pekcan, “Ocak- Şubat döneminde artış yüzde 4’ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirleri ile bölgesel olarak hemen her gün videokonferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

“Yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgi, Singapur, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin artık pandeminin olumsuz etkisinden çıkarak toparlandığı yönünde. Biz ihracatımızın yüzde 55’ini Avrupa kıtasına yapıyoruz ancak Avrupa toparlanana kadar bu ülkelere odaklanarak ihracatımızı nasıl arttırabiliriz, neler yapabiliriz bunun üzerinde çalışmalıyız. Bu doğrultuda sektörle müşterek çalışmalarımız son derece önem taşıyor. Almanya, Avusturya gibi ülkeler de artık ekonomiyi canlandırmak üzere harekete geçtiler. Bizler de sektörlerimizle beraber nasıl hızlı bir trend ile tekrar ihracat artışına gireriz, neler yapmamız lazım, bu konular üzerine odaklanmalıyız. Bu süreçte ihracatçı sektörlerimizle tam bir koordinasyon içerisinde eylemlerimizi yürütmemiz, yol haritamızı ve acil eylem planlarımızı oluşturmamız gerekiyor.“

Pekcan, ayrıca sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerini aktifleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu süreçte tüm ihracatçılar ve sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Pekcan, “İnşallah, el birliği ile bugünleri atlatarak bir an önce refaha erişeceğiz” dedi.