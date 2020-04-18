Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün açıklanan verilere göre ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 geriledi. Söz konusu oran, Çin hükûmetinin 1992’den bu yana yayımladığı resmî büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı. Ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6, çeyreklik bazda yüzde 1,5 büyüme kaydetmişti. Öte yandan Çin’de perakende satışlar martta yıllık 15,8 ve sanayi üretimi yüzde 1,1 düşüş kaydetti.