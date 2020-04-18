Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbal, salgın sonrası hem VR gözlüklerle hem de online araçlarla yabancı müşterilere sanal turlar gerçekleştirdiklerini, Facetime, Zoom, Skype ve WhatsApp gibi online görüntülü konuşma programları sayesinde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu sayede Türkiye’ye seyahat edemeyen yabancılara üç haftada internet üzerinden 15 milyon liralık satış ve satış rezervasyonu yaptık. Yaklaşık 20 konut sattık. Artık dijital platformlardan pazarlama ve uzaktan tanıtım faaliyetleri sektörün olağan bir parçası hâline gelecek. Biz, martta online gerçekleştirdiğimiz yabancıya satışla bunun aslında canlı örneğiyiz. Martta her şeye rağmen ülkemize talebin devam ettiğini gördük. Senenin ikinci yarısında toparlanmanın hızlı olacağını düşünüyorum” dedi.