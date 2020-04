Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT HABER TV’de yazarımız Cem Küçük’ün sorularını cevapladı. Tarım alanında yapılanları anlatan Bakan Pakdemirli, insanların sağlığı için gıda sektöründe sıkı denetimler yapıldığını söyledi. Pakdemirli şöyle konuştu: Boşluk bırakırsanız oluyor bunlar. O yüzden bu konuda sıfır toleranslı olduğumuzu gösteriyoruz. Ben sahadan çok güzel geri bildirimler alıyorum. Diyorlar ki; ‘Sayın bakan teşekkür ederiz, artık malımızı satmaya başladık. Eskiden bu adam karışık yağ alıp satıyordu, oteller bunları alıyordu. Şimdi bizden hakiki yağ almaya başladılar. Çünkü korkuyorlar denetimlerden. Birileri yanlış bir iş yapıyorsa, siz de onları ifşa edeceksiniz. Üç beş defa bir adamı ifşa ettiğinizde o adamın bütün ticari hayatını bitiriyorsunuz.’ Gıda üretiminde olan işletmelerin hepsi, iki defa üç defa yanlış bir işe girerken düşünecekler. Ben bu ifşaları peş peşe yapacağımı söylemiştim. Her ay, elimizde biriktikçe bu ifşaları yapacağız. Şimdi de bakanlığımızın internet sitesinden bu ifşaları yayınlamaya başlıyoruz. Halka yanlış ürünleri yediren ve içine farklı ürünler karıştırılmış ürünler.. Mesela zeytinyağı içine ayçiçek yağı konulması.. Dana etinin içine tavuk etinin girmesi.. Bunların hepsi tağşişe giriyor. Yanlış iş yapanlar şunu bilsinler; burada sıfır tolerans. Kimsenin halk sağlığıyla oynamaya hakkı yoktur.

Bakan Pakdemirli'nin bu sözlerinin ardından bakanlığın internet sitesinden halkın sağlığını tehlikeye atan 45 firma ifşa edildi. Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, enerji içeçekleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve baharatların yer aldığı 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmî kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

45 FİRMAYA AİT 55 ÜRÜN LİSTEDE YER ALDI

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünün listesi, duyuruda yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012'den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesine yer verildi. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.