Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bankalar son dönemde kredilerdeki çekimser tutumlarıyla eleştirilirken, kamu bankalarının sağladığı destekler işletmelere umut oldu. İşte onlardan bazıları:

¥ Erzurum’da nakliye ve taşımacılık yapan Hanifi Ceylani "Krediler yüksek ve faizleri düşük. Bunu, iş yerindeki giderler için kullanacağım, yeni yatırımlar yapacağım. Devletimizden böyle bir imkân sağladığı için Allah razı olsun" dedi.

¥ Diyarbakır'da faaliyet gösteren İzoset AŞ, ham madde ödemelerinde sıkıntı yaşamamak için "İşe Devam Kredisi"nden, üretimin devamı için "Kısa Çalışma Ödeneği"nden faydalandı. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Cengiz "Bu krediler bizi ayakta tutacak ve o iyi günler geldiğinde hazır olacağız" diye konuştu.

¥ Gaziantep'te çikolata satışı yapan Hakan İdiç "Kredi olmasaydı personelin ücretini ödeyemeyecektim. 8 kişi mağdur olacaktı. Başvuru süreci gayet hızlı işledi, ihtiyacımız hemen giderildi" ifadelerini kullandı.

¥ Adıyaman'daki hırdavatçı Fatih Canpolat "Koronavirüs nedeniyle işlerimizde düşüş yaşadık. Sağ olsun devlet bankaları bu işe elini değil neredeyse gövdesini koydu. Kredi sayesinde yanımda çalışan işçilere ödenek verdim" şeklinde konuştu.