Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 377,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,60 liradan, 2 bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 508 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 430 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 450 liradan, bin 215 liradan alınan Yarım Ziynet bin 225 liradan ve 608 liradan alınan Çeyrek Ziynet 613 liradan satıldı.