Serbest piyasada 6,9060 liradan alınan dolar, 6,9080 liradan, 7,5050 liradan alınan euro ise 7,5070 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,91 liradan, euro ise 7,50 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (19 Nisan güncel dolar ve euro)
19.04.2020 - 08:55 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,9080 liradan, euro ise 7,5070 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
697724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/697724.aspx
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