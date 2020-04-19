smanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor.
KUZEY-GÜNEY AKSINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90’ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.
YASAĞA RAĞMEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Karabük, Zonguldak ve Bartın’ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sebebiyle 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak’a giriş çıkışların sınırlandırılması 15 gün daha uzatılarak bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor.
Asrın projesi koronavirüse rağmen tam gaz devam ediyor: Sona yaklaşıldı
2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanan Filyos Liman Projesi, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Aralıksız devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor.
smanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor.
Kaynak: İHA
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