Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve ING Türkiye, koronavirüsün olumsuz toplumsal etkilerini sınırlandırmaya yönelik anlamlı bir işbirliğine imza attı. Buna göre; ailesi salgın nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan çocuk ve gençler 3 ay boyunca desteklenecek.

TOG; ING Türkiye'nin desteğiyle, ailesi koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen gençlerin eğitimlerine destek olacak. ING Türkiye'nin yaptığı 1,5 milyon TL'lik bağışla oluşturulan burs fonu kapsamında; salgın sebebiyle ailesi ekonomik olarak zorluk yaşayan 1.000 çocuğa ve gence 3 ay boyunca ayda 440 TL tutarında burs sağlanacak.

Başvuruları 16 - 24 Nisan 2020 tarihleri arasında, burs.tog.gen.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek burs fonundan; 500'ü ilkokul, ortaokul veya lisede öğrenim gören, 500'ü lisans eğitimine devam eden toplam 1.000 öğrenci yararlanacak.

Başvuru şartları ise şöyle;

Öğrencinin; 7-24 yaş aralığında, T.C vatandaşı olması ve Türkiye'de ilköğretim, ortaöğretim, lise, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitimine devam ediyor olması.

Başvuru yapacak öğrencinin ebeveynlerinden en az birinin 15 Mart - 15 Nisan 2020 tarih aralığında Covid-19 nedeniyle işine son verilmiş olması.

İşine son verilen ebeveynin, işine son verilmeden önce son işinin 15 - 18 Mart 2020 genelgesi sonrası faaliyeti dondurulan işletmelerden cafe, restaurant, eğlence, kişisel bakım hizmetleri, spor hizmetleri, otel, seyahat/tur firması işkollarından herhangi birinde çalışıyor olması.

Başvuran adayın, ebeveyni işten çıkarılmadan önce hane içi toplam net gelirinin 5.000 TL'nin altında olması gerekiyor.

Başvurmak ve daha detaylı bilgi almak için burs.tog.gen.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.