Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Bakan Albayrak, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecevit Bey'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. Birlikte başaracağız" dedi.
Bakan Albayrak: “Esnaflarımızı rahatlamak için var gücümüzle çalışıyoruz”
20.04.2020 - 21:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Etiketler : Berat Albayrak,
698083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/698083.aspx
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