Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları tırmanınca, gözler "yastık altı birikimlere" ve "ucuz altına" çevrildi. Dünkü işlemlerde altının gram fiyatı, 375 TL'ye yakın seyretti. İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, bankalarla yürüttükleri "yastıkaltı altının ekonomiye kazandırılması" projesi kapsamında, 10 yılda yaklaşık 100 ton altın toplandığını belirtti. Esen "Yastıkaltı olduğunu bildiğimiz üç-beş bin ton arasındaki altın, sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu, şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt içine girmesi, Türkiye'de finansal sıkıntılarının da çözümü demek" şeklinde konuştu. Esen, yükselen altın fiyatları dolayısıyla tüketicilerin alım gücüne yönelik 0,5 gram altın çıkardıklarını hatırlatarak "Piyasada bizim bilmediğimiz 8 ayar altınlar var. Bunlar bizim ürettiğimiz değil, kuyumculardan alınan altın. Çok güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. Önerim, kapalı ambalajlardaki 0,5 gramlık altının tercih edilmesi. Yarım gram, düğün sezonlarında en çok giden altınların başında" dedi.