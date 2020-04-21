Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa de Papel (İspanyol dizisi), kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru ve ePttAVM oldu. Instagram'da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler, 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile üç milyondan fazla gönderi paylaşıldı. #koronavirüs ve benzeri etiketlerle altı milyondan fazla Tweet atıldı.