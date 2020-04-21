Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

29 Mart’a kadar 179,3 bin ton domates Rusya’ya gönderilirken, 12 Nisan itibariyle bu miktar 183 bin tona ulaştı. Mart ayı başında yıllık 150 bin ton olan domates kotası 50 bin ton daha artırılarak 200 bin tona çıkarılmıştı. Bu arada, domates başta olmak üzere ülkemizden Rusya’ya ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinde bazı zararlı maddeler tespit edildiği öğrenildi. Hem Ticaret Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili gerekli talimatları verirken sektör de uyarıldı.