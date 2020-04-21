Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar euro ne kadar? Dolar kaç tl oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 6,9470 liradan, avro 7,5320 liradan güne başladı. İşte 21 Nisan güncel dolar ve euro fiyatları...Serbest piyasada 6,9450 liradan alınan dolar, 6,9470 liradan satılıyor. 7,5300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5470 lira olmuştu.