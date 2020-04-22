Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkiye'nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor” diyen Bakan Albayrak, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Bakan Albayrak, 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu, yıl sonuna kadar eğitim sayısının 100'ün üzerine çıkarılacağını kaydederek, şöyle konuştu: “Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş doldurarak hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var."