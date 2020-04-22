Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

Liste Türk ithalatçılara ulaştı. Çin’deki Türk Ticaret Müşavirliği tüm firmalara Çin hükümetinin oluşturduğu listeyi gönderirken bazı bilgilere de yer verdi. Yazıda Çin’in bazı tıbbi cihaz ve ürünlerin ihracatını sıkılaştıran yeni bir düzenlemeye gittiği belirtilerek, test kitleri, tıbbi kullanım için maskeler, koruyucu giysiler, solunum maskeleri ve ısı ölçer cihazlarının ihraç edilmeden önce sıkı kontrollerden geçirileceği ifade edildi. Ürünlerin Türkiye’ye getirilmesi ya da üçüncü ülkelere satılması durumunda sadece onaylı listedeki firmalarla ticaret yapılması istendi. Çin’in hazırladığı listede yer almayan firmaların ürünlerinin satışının yasaklanmadığı ancak kalite ve diğer konularda sorun yaşanması riskinin çok daha yüksek olduğu belirtildi. Bilgilendirmede, Türk firmalarının listede yer almayan firmaların tekliflerine itibar etmemesinin uygun olacağı vurgulandı. Hazırlanan listede 236 firmanın bulunduğu bildirildi.