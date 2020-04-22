Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu altı ana ürün grubunda iç pazar, yılın ilk üç ayında ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü. Söz konusu ürün gruplarında ilk üç ayda ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, üretim seviyesi korundu. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, nisan ayı itibarıyla pandeminin etkisinin daha net şekilde hissedileceğini belirterek, “Covid-19 krizi en büyük ihracat pazarımız Avrupa’yı dramatik bir şekilde etkiledi. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörü için devletimizin sağlayacağı bazı vergi düzenlemeleri ve uygulamalar, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.