Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazanın en önemli simgelerinden olan pide bu yıl 3 liradan satılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra esnaf odalarıyla yaptığı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 350 gram pidenin 3 lira, 350 gram yumurtalı-susamlı pidenin 3,5 lira, 400 gram özel tırnaklı pidenin 4 lira, 500 gram pidenin 4,5 lira ve 1 kilogram pidenin 9 liradan satılacağını açıkladı. Ramazan pidesi ve ekmek satışı, iftar saatinden önce oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

Öte yandan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı da ramazan ayı boyunca fırınlara kıymalı, kuşbaşılı gibi özel pide siparişi verilemeyeceğini, bu sayede fırınlarda yoğunluk oluşmasının önleneceğini söyledi.